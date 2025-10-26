“Intellettuali e società tra Nazione e Mondo”: ciclo di conferenze organizzate dal Liceo Chiabrera-Martini

Savona. Il Liceo Chiabrera-Martini, in collaborazione con la Società Dante Alighieri di Savona, organizza un ciclo di conferenze dal titolo “Intellettuali e società tra Nazione e Mondo”.

“L’iniziativa – spiegano dall’istituto scolastico – propone uno sguardo approfondito e critico su alcuni momenti storici di transizione e di ridefinizione delle identità culturali e politiche, spaziando dall’Europa otto e novecentesca all’Italia dei comuni medievali, fino al mondo greco e romano: l’intento è quello di offrire strumenti utili per orientarsi in un mondo in rapida trasformazione, grazie alla lezione del passato rivisitata da studiosi e intellettuali del presente”.

» leggi tutto su www.ivg.it