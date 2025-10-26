Tanto cuore per fermare l’indiscussa favorita del campionato. L’Albingaunia pareggia 1-1 in casa contro la Virtus Sanremo, spinta da un Riva gremito. I bianconeri rimangono in partita nonostante lo svantaggio iniziale e colgono un punto preziosissimo oltre che di prestigio, dopo una partita nervosa che ha portato gli ospiti a terminare in 9. Una grande prova di maturità dunque, commentata nel post partita da mister Daniele Poggi.
L’Albingaunia sfiora l’impresa contro la Virtus Sanremo, Poggi: “Siamo cresciuti. Segnale? A noi stessi, chi viene qua dovrà sudare”