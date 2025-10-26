Lavagna: torna la 10 km Tigullio Run, percorso e chiusure stradali

Il 1 novembre torna la 10 Km Tigullio Run, la gara, che si svolge sia in forma competitiva, sia non competitiva o family run, che attraversa il territorio dell’Entella organizzata da I Maratoneti del Tigullio col patrocinio dei Comuni di Lavagna, Chiavari, Cogorno e Carasco. La partenza è prevista per le ore 10 a Lavagna in corso Genova all’altezza di Piazza Europa, con arrivo sul lungomare di Chiavari, passando per San Salvatore di Cogorno e Carasco.

In occasione di questo appuntamento, il Comune di Lavagna ha comunicato le modifiche della viabilità per consentire lo svolgimento della gara. In particolare, Corso Genova sarà chiuso al traffico nel tratto tra Via Cesare Battisti e Via degli Orti dalle 9:30 alle 10:15, oltre ad essere previsto lo sgombero di tutti i veicoli sia a monte che a mare nel tratto tra via degli Orti e il civico 193 di Corso Genova a partire dalle ore 7:00. Al momento della partenza, intorno alle ore 10:00, sarà momentaneamente interdetta la circolazione anche nel tratto tra Via Cesare Battisti e il Lungo Entella. Infine, in Via degli Orti in uscita su corso Genova ci sarà l’obbligo di svolta a sinistra verso levante.

