Lettere/ “Rapallo e le ‘Mani sulla città’; un film che fa riflettere”

Cerchiamo di sgombrare il campo su pensieri artificiosi, che vorrebbero politicizzare il contenuto del film, soprattutto sul fatto che in quei tempi alla guida della città c’era un partito di destra ( Partito Italiano dí unità monarchica ) di Achille Lauro.
(Da Franco Fronzoli)
Ricordo che il film porta l’anno 1963 e sembra girato oggi. Si tratta di un film di impegno civile, una spietata denuncia della speculazione edilizia .
La didascalia del film, vedrete, recita : I personaggi e i fatti qui narrati sono immaginari, autentica è invece la realtà sociale e ambientale che la produce.
È un film, opinione personale, che proiettato a Rapallo trova delle consonanze particolari, e spero che il dibattito previsto dopo la proiezione sia scevro da timori reverenziali.
Don Jacopo, molto sensibile alle problematiche sociali ed ambientali, credo abbia voluto sottolineare, con questo film quanta realtà esista ( in generale ) su una tematica, che trova chiari riscontri e tangibilità nella attualità.
Ai Rapallesi posso solo dare uno spassionato consiglio: siate presenti vi sembrerà di essere a casa vostra.