Lunigiana’s Pork & Wine Festival: sapori, tradizione e convivialità a Barbarasco

Il primo weekend di novembre, sabato 1° e domenica 2 novembre 2025, il Parco Fiera di Barbarasco (Tresana) si trasformerà in una grande festa del gusto con il ritorno del Lunigiana’s Pork & Wine Festival, l’evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Con ingresso libero e una struttura coperta a disposizione, la manifestazione accoglierà visitatori di ogni età per due giornate all’insegna dei profumi e dei sapori tipici lunigianesi.

Il programma prevede, dalle 11 alle 19, laboratori didattici di arti e mestieri, pensati per far riscoprire le antiche tradizioni locali, mentre a partire dalle 12 e fino a mezzanotte sarà attivo il servizio di ristorazione nell’ampia area food, dove sarà possibile gustare piatti tipici a base di carne di maiale e abbinamenti con vini della Lunigiana. Un’occasione ideale per pranzare o cenare in compagnia, riscoprendo il piacere della convivialità e la genuinità dei prodotti locali.

Per chi desidera assicurarsi un posto, è possibile prenotare il tavolo al numero 392 4588270.

