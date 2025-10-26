Novembre a Sarzana si apre con l’edizione autunnale di Sarzana Doc

Inizialmente prevista questo fine settimana ma rinviata causa meteo incerto, l’edizione autunnale di Sarzana Doc torna il prossimo weekend, 1 e 2 novembre, sempre a partire dalle ore 18, lungo via Bertoloni, con un’estensione anche in piazza Luni, andando così a sfruttare la via che ormai da qualche tempo è chiusa al traffico. Anche in questa occasione l’iniziativa promossa dal Consorzio Sarzana Vitae avrà l’obiettivo di valorizzare questa parte del centro storico con la partecipazione dei commercianti della via, che attendono l’evento con grande fiducia per ribadire il proprio ruolo nel tessuto commerciale della città. In piazza Luni saranno presenti i volontari della Misericordia & Olmo, impegnati nella preparazione delle mondine e di prodotti a base di castagna, insieme ad operatori del finger food.

“Ospiteremo una ventina di produttori di vino locali, della Lunigiana e della Toscana – ha spiegato Alessandro Ferrarini, presidente di Sarzana Vitae – e lanciamo anche la sezione food, che contiamo di sviluppare nel tempo. La nostra manifestazione, sia estiva che autunnale, ha sempre avuto una grande partecipazione e siamo felici di metterla in mostra in via Bertoloni”. Tra i sostenitori dell’iniziativa figurano la Farmacia Castagnini, Kau Kau, Kult parrucchieri e un ampio gruppo di sponsor, con in primo piano la Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana (BVLG). “Ringraziamo il Consorzio – ha dichiarato l’assessore al commercio Luca Ponzanelli – per l’organizzazione di appuntamenti che valorizzano la città e creano un circuito virtuoso a costo zero per l’amministrazione. Anche noi siamo molto felici della valorizzazione di via Bertoloni, che merita un appuntamento come questo”.

