Paura per un gruppo di ciclisti: “Auto ha cercato di investirci, sfiorato un bambino”

Grosso spavento ma fortunatamente nessuna conseguenza per il gruppo di dieci ciclisti che questa mattina a rischiato di essere investito da un’auto che l’ha superato a forte velocità urtando anche uno dei cinque bambini senza però farlo cadere. L’episodio è avvenuto fra Viale Cristoforo Colombo e Viale Giovanni da Verrazzano a Marina di Carrara. “Stavamo procedendo in modo composto come previsto dal Codice della Strada – spiega l’ex assessore sarzanese Juri Michelucci che faceva parte del gruppo insieme al figlio – quando ad un tratto un’auto che da qualche minuto suonava il clacson, ci ha superato a velocità sostenuta tentando di investirci. È stato scongiurato il peggio – aggiunge – ma il comportamento di questo automobilista è stato pericolosissimo anche perché altre vetture ci avevano superati senza problema. Purtroppo non siamo riusciti a prendere il numero di targa ma auspichiamo che le telecamere presenti in zona possano essere utili per identificarlo”.

