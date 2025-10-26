Pd Lerici, Minichini candidata sindaco e Passalacqua nuovo segretario

Il Partito democratico di Lerici ha un nuovo segretario e una candidata a sindaco. Lo ha detto il congresso Dem lericino celebratosi stamani al circolo di San Terenzo. Alla guida dello stesso è stato eletto il 23enne Giacomo Passalacqua, che succede ad Aurora Minichini. La quale correrà per la carica di prima cittadina in occasione delle elezioni comunali della prossima primavera, cercando di fare tornare il Comune al centrosinistra. Minichini ha il sostegno del gruppo civico che ha quale principale referente il consigliere comunale Bernardo Ratti, presente stamani al congresso, non esponente Pd. A quanto si apprende, sostegno a Minichini potrebbe arrivare anche dalle altre forze del centrosinistra (tra cui Avs, stamani presente al congresso con Paolo Bongiovanni), che in merito faranno i loro approfondimenti e percorsi. (seguirà approfondimento)

