“Pellegrini del cambiamento apparente”: l’associazione Angelo Ruga presenta la mostra che racconta il fenomeno dell’overtourism

Albissola Marina. Una nuova installazione presso Lavanderia Angelo Ruga. L’associazione culturale fondata in memoria dell’artista piemontese presenta la mostra personale di Carlo Gloria denominata “Pellegrini del cambiamento apparente”, a cura di Gabriele Cordì.

A partire da un recente viaggio in Portogallo, Gloria ha iniziato a fotografare turisti colti in pose curiose, spesso inconsapevolmente bizzarre. Le sue figure – uomini e donne ritratti con la tecnica paziente e minuziosa della penna e dell’acquerello su carta Fabriano 100% cotone – incarnano il paradosso del turista contemporaneo: isolati su fondi neutri, privati di qualsiasi riferimento topografico, i corpi perdono il “dove” a favore del “come apparire”.

» leggi tutto su www.ivg.it