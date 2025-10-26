Santo Stefano d’Aveto: transumanza, consueto successo; tra il pubblico Silvia Salis

La bella giornata ha favorito l’afflusso di ospiti per assistere, a Santo Stefano d’Aveto, al rito della transumanza diventato per la vallata un grande richiamo turistico. Il ritorno delle mucche dai pascoli estivi alle stalle dove trascorreranno la stagione invernale, promuove sia la vallata che suoi prodotti più tipici: formaggio, carne, funghi, i tipici canestrelli.



Tra i numerosi turisti arrivati a Santo Stefano, per salutare l’arrivo della mandria e partecipare alle varie iniziative collaterali, anche il sindaco di Genova e di Città metropolitana, Silvia Salis, accompagnata dall’ex sindaco di Sestri Levante e parlamentare Valentina Ghio.

