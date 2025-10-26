Non si ferma la marcia del Vado, nemmeno contro il Varese, una delle più agguerrite contendenti alla vittoria del campionato. La squadra di Roselli vince ancora ed è l’unica savonese a trionfare nella nona giornata del Girone A di Serie D. Perdono infatti Cairese e Celle Varazze, battute rispettivamente da Saluzzo e NovaRomentin. Andiamo a ricapitolare le partite della domenica nel dettaglio.
Serie D Girone A, risultati e classifica dopo la 9^ giornata: il Vado vince ancora, sconfitte per Cairese e Celle Varazze