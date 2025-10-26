Sport e inclusione, oltre cento ragazzi in campo per la tappa spezzina di “Calcio Integrato – Liguria 2025”

Grandi festa e partecipazione alla Spezia per la terza tappa del progetto “Calcio Integrato – Liguria 2025”, tenutosi sabato 25 ottobre alla palestra 2 Giugno, organizzato da Bic Genova e SportAbility con il supporto di Orientamenti e Liguria 2025, Regione Europea dello Sport e la collaborazione di Coni e Figc Lnd con i delegati della Spezia. Inserito all’interno del palinsesto di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”, l’iniziativa vuole creare importanti momenti di inclusione grazie alla partecipazione di ragazzi di tutte le abilità.

L’appuntamento spezzino ha visto in campo nel segno dell’inclusione oltre cento ragazzi di tutte le abilità, con i giovani dei settori giovanili di Tarros Sarzanese, Canaletto, Don Bosco Spezia, San Terenzina che hanno accolto gli atleti di BIC Genova, We Play Football, Insuperabili e Velocior. Sono state create, così, quattro squadre che si sono “sfidate” per una intensa mattinata di gioco.

A tutti è stata consegnata la medaglia del Coni. A celebrare le premiazioni Manuela Gagliardi, assessore ai Grandi eventi del Comune della Spezia, Anna Del Vigo, delegato Coni La Spezia, Piergiorgio Baudinelli, delegato Figc LND Spezia per Special Football, Claudio Galante e Mario Bonnet, fiduciari Coni La Spezia.

“Dopo l’entusiasmante partenza di Genova, a maggio, il progetto di calcio integrato è proseguito con la tappa di Savona, confermando l’impegno concreto della Liguria per uno sport davvero aperto a tutti – dichiara Simona Ferro, assessore regionale allo Sport -. Lo scorso 4 ottobre un’altra straordinaria tappa in occasione dello SportAbility Day alla Sciorba e ora anche alla Spezia un pieno di entusiasmo e partecipazione. Ogni appuntamento è un tassello importante di un percorso che attraversa l’intero territorio regionale, coinvolgendo giovani atleti e atlete in un’esperienza che va oltre la competizione: in questi eventi si costruiscono relazioni, si valorizzano le differenze e si cresce insieme. La risposta delle comunità locali è straordinaria, e dimostra quanto bisogno ci sia di iniziative come questa. Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport continuiamo a promuovere i valori di inclusione, rispetto e partecipazione attiva che fanno dello sport uno strumento potente di coesione sociale”.

“Siamo davvero felici di aver potuto ospitare nella nostra città un evento di questo valore – le parole dell’assessore Gagliardi – e speriamo di poter collaborare in futuro per altre importanti tappe di questa iniziativa. Lo sport è uno straordinario linguaggio universale e vedere queste ragazze e ragazzi giocare insieme, nel segno dell’inclusione, è un messaggio bellissimo. Ringrazio tutti i dirigenti, tecnici e volontari che permettono questa magnifica attività”.

“Sono molto felice che il progetto SportAbility con il Calcio Integrato sia arrivato nella nostra provincia. Ringrazio tutti i volontari che rendono possibile questo percorso. Sono la vera forza dello sport. Lo sport include, non divide mai. E anche qui a La Spezia con questa tappa del Calcio Integrato ne abbiamo avuto una straordinaria dimostrazione”, afferma Anna Del Vigo, delegata Coni alla Spezia.

In partnership con Orientamenti sarà anche organizzato il 21 novembre, in occasione del Festival Orientamenti, un forum per approfondire i temi dello sport e dell’inclusione. “Il calcio integrato è un’opportunità unica per far vivere ai giovani atleti un’esperienza che va oltre la semplice competizione, favorendo l’integrazione e la collaborazione tra ragazzi di diverse realtà”, osserva Giulio Attardi, coordinatore del progetto. “Questi quattro eventi non sono solo un’occasione di visibilità per le società sportive del territorio, ma anche un’opportunità per comprendere l’importanza del messaggio di inclusività che promuoviamo attraverso il calcio integrato. Adesso ci aspetta l’ultima tappa a Imperia, il prossimo 15 novembre. Aspettiamo tanti nuovi amici che vogliano scoprire la magia dello sport. Sarà una bella festa!”, conclude.

