Teatro, sempre più opportunità nel Levante: laboratori e casting

Non solo imparare a recitare, ma anche conoscere sé stessi, le proprie emozioni, superare la timidezza e costruire relazioni durature: questi sono solo alcuni degli effetti benefici che i laboratori teatrali portano con sé, dai bambini ai giovani, fino agli adulti. Una realtà, quella del teatro e dei corsi di recitazione, che si sta espandendo negli ultimi anni, con sempre più opportunità e persone pronte a scegliere di intraprendere percorsi amatoriali o professionali in questo ambito.

Anche nel Tigullio sono sempre di più e sempre più strutturati i corsi e i laboratori teatrali per tutte le fasce d’età con un occhio di riguardo per bambini e ragazzi, su cui i benefici umani sono ancora più evidenti. Ecco una panoramica delle principali opportunità presenti sul territorio, approfondendo per ognuna, le proprie caratteristiche e peculiarità: Casting per “Il Piccolo Principe” (Casarza ligure), Scena Madre (Chiavari), inTeatro (Lavagna), Artemis (Rapallo), La Perla del Tigullio (Rapallo), Teatro Lab (Recco), Pro Loco Sori.

