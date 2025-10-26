Waterfront, Onwatch: “Prima di ogni decisione progettuale si tenga un incontro pubblico aperto alle proposte della cittadinanza”

La bocciatura della mozione per l’istituzione di una commissione temporanea sul futuro del porto e del waterfront e il forum “Prendersi cura del Pianeta Terra”, in programma alla Spezia dal 27 al 31 ottobre, sono temi centrali di un intervento del comitato civico Onwatch (Osservatorio nuovo waterfront crocierismo salute), a firma del presidente Giuliano Leone. In merito all’esito della menzionata iniziativa consiliare, il gruppo esprime “totale disaccordo, in quanto segno evidente di non voler attribuire la giusta rilevanza al problema”, si legge nella nota. “Vogliamo nel merito ricordare che già nel gennaio di quest’anno avevamo inviato all’amministrazione una richiesta di incontro sull’argomento waterfront, al fine di avere informazioni circa l’esistenza di progetti di urbanizzazione riguardanti Calata Paita – scrive ancora Leone per Onwatch -. Non avendo ricevuto alcuna risposta rinnoviamo qui, pubblicamente, tale richiesta e osserviamo che la posizione da tempo assunta da questa amministrazione di non voler aggiornare i cittadini su un tema importante che direttamente li coinvolge, cioè la restituzione di uno spazio pubblico sul fronte mare, non è accettabile, sia per una questione di trasparenza, sia perché riteniamo che l’ente locale non possa non esprimere una propria visione in materia, limitandosi invece ad avallare operazioni di puro mercato. Sappiamo infatti che l’area in questione è stata messa in vetrina al Mipim (Mercato internazionale degli immobiliaristi) di Cannes nella primavera scorsa ad opera di Regione Liguria. Siamo pertanto fortemente preoccupati per il rischio che sull’area menzionata vengano attuati interventi immobiliari di grande impatto anziché realizzate opere conformi ai desiderata dei cittadini. E le recenti dichiarazioni della presidente di Italian Blue Growth (Cristiana Pagni, ndr), nell’ambito del contestatissimo Seafuture, sulla necessità di potenziare qui in città ‘gli hotel per il turismo convegnistico’ non possono che rafforzare tali preoccupazioni”.

“Il comitato Onwatch ha avviato, nel merito di Calata Paita, una campagna di informazione e un sondaggio pubblico che hanno già dato precise indicazioni, quali la realizzazione di zone verdi e ombreggiate, di strutture per il tempo libero e la cultura, di impianti finalizzati alla balneazione, come sappiamo la grande assente in città – si legge poi nel comunicato diffuso dal gruppo -. Dall’indagine emerge anche il problema legato alle emissioni – e alle dimensioni – della navi da crociera dovuto alla stretta prossimità dell’area pubblica a quella crocieristica sempre più affollata, mezzi su gomma per la movimentazione dei passeggeri inclusi. E ciò nonostante la positiva realizzazione in fase avanzata, è notizia di questi giorni, dell’elettrificazione delle banchine, tutta però da verificare nel suo reale utilizzo, che diverrà obbligatorio solo dal 2030. Per di più tenuto conto che durante arrivi, pre-partenze e partenze, circostanze non brevi e molto delicate dal punto di vista emissivo che dipendono anche dai volumi di traffico, questa tecnologia non potrà essere ovviamente operativa. Una situazione complessa che deve essere affrontata nel suo insieme almeno per i prossimi cinque anni, che consideriamo di transizione e per questo critici”.

