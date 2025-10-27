COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

A Genova la commemorazione del brigadiere dei carabinieri Ruggero Volpi

A Genova la commemorazione del brigadiere dei carabinieri Ruggero Volpi

Generico ottobre 2025

Genova. Questa mattina, presso l’ingresso dell’autostrada di Genova Est, dove si trova la lapide dedicata al brigadiere dei carabinieri Ruggero Volpi, si è tenuta la cerimonia per ricordare il 48° anniversario della sua morte. Alla commemorazione erano presenti il generale Claudio Lunardo, comandante della legione carabinieri Liguria, il colonnello Alessandro Magro, comandante provinciale, insieme a varie autorità civili e militari. Durante la cerimonia è stata deposta una corona d’alloro in memoria del brigadiere.

Il 12 ottobre 1977, Volpi stava accompagnando un detenuto pericoloso dal carcere di Genova a quello di Trani. All’altezza del casello di Genova Est, l’auto dei carabinieri fu tamponata e bloccata da altri due veicoli, permettendo così il tentativo di fuga del prigioniero.

» leggi tutto su www.genova24.it