A Gezmataz arrivano i grandi big internazionali, prima italiana per il Dave Holland Trio

Generico ottobre 2025

Genova. La ricca ed intensa programmazione autunnale di Gezmataz 2025 entra decisamente nel vivo con due dei concerti più attesi dell’intera stagione: quelli di Dave Holland Trio e di Rachel Z e Omar Hakim.

Sabato 1º novembre alla Claque, con inizio alle 21:30, è di scena il ritorno in Italia del leggendario contrabbassista Dave Holland, vincitore di numerosi Grammy e collaboratore, in carriera, di giganti come Miles Davis, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Chick Corea, John Abercrombie e Jack DeJohnette. Ad accompagnare Holland, andando a comporre un trio stellare, sono Jaleel Shaw al sassofono e Nasheet Waits alla batteria, entrambi tra i più riconosciuti interpreti dei rispettivi strumenti. Tre grandi del jazz internazionale che, con la loro incredibile esperienza, accompagneranno lo spettatore in un viaggio tra improvvisazione, sonorità suggestive e dialoghi in musica, in una serata che rappresenterà la prima italiana del Dave Holland Trio.

