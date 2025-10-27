All’Accademia Bianchi laboratori di espressività teatrale e musicale con Giovanni Berretta

L’Associazione Amici della Musica Accademia Musicale “A. Bianchi” in collaborazione con Ordine Sparso nella persona di Giovanni Berretta propone tre laboratori di espressività teatrale e musicale rivolti ai bambini e ai preadolescenti, nella propria sede, la Casa della Musica, a Sarzana. La nuova stanza a piano terra della sede, sarà luogo di numerose attività, eventi e laboratori, ed ospiterà anche, a partire dal mese di novembre, le tre proposte laboratoriali a cura di Berretta, grazie alla sua esperienza qualificata e ad una particolare empatia al mondo emotivo dell’infanzia. Un connubio con Ordine Sparso che lui rappresenta, con l’entusiasmo e l’energia che lo contraddistingue, che perfettamente si accostano allo spirito e agli intenti che l’Accademia persegue in tutte le sue attività.

In particolare, queste le proposte:

