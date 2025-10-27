Bucci traccia il bilancio del primo anno in Regione: “Un voto? 8-9 a me stesso e alla giunta”

Genova. “Un voto? Io direi che abbiamo preso dall’8 al 9, sia il sottoscritto che la giunta”. Questa l’autovalutazione di Marco Bucci, da un anno presidente della Regione Liguria, che oggi ha celebrato il traguardo nel salone di rappresentanza della sede genovese di Bper Banca (ex Carige) con un incontro dal titolo Liguria, futuro in corso. Presenti tutti gli assessori della giunta – una squadra destinata ad ampliarsi entro fine anno, come ribadito dal governatore – e il gotha dell’amministrazione, dai dirigenti ai direttori delle Asl e delle agenzie. L’evento si è concluso con un’intervista condotta da Maurizio Belpietro.

“Fatemi iniziare con una battuta, c’era un tizio che diceva che non avrei concluso l’anno, invece l’anno l’abbiamo concluso, quindi va bene”, sorride Bucci ricordando le polemiche seguite alle dichiarazioni del suo sfidante Nicola Morra in campagna elettorale a proposito della sua malattia oncologica. Che oggi sarebbe superata, stando agli aggiornamenti forniti dal diretto interessato.

