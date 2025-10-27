Cambia ancora la viabilità in centro, il cantiere blocca via Interiano: ecco la nuova ordinanza (tardiva)

Genova. Via Interiano interrotta e piazza Fontane Marose accessibile solo da via XXV Aprile sotto sorveglianza della polizia locale. Così è cambiata la viabilità questo lunedì in centro città, nella zona interessata dai cantieri per il cavidotto degli assi di forza, con lo stop totale per chi arriva da piazza Portello. Un’evoluzione parzialmente annunciata, scattata senza essere anticipata da una comunicazione ufficiale del Comune, ma nemmeno da un’ordinanza di mobilità.

“C’è una situazione complicata perché sono lavori oggettivamente in ritardo, molto affrettati. Non è una nostra scelta, ci siamo trovati così – puntualizza l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti -. Con l’intento di finire prima e non arrivare al Natale, sia per il traffico sia per lo stesso commercio, chiuderemo a novembre i lavori. Questo è il risultato positivo. Ogni tanto si incarta qualche rotellina. In tutto questo passaggio tra assessorati, uffici tecnici e la ditta bisogna adottare l’ordinanza di regolazione, pubblicarla e comunicarla. Probabilmente qualcosa non ha funzionato”.

