Camera penale, aperta la campagna referendaria per il sì alla separazione delle carriere

Il pomeriggio odierno ha visto riunirsi l’Assemblea ordinaria della Camera penale della Spezia. Non un giorno qualsiasi: proprio il 27 ottobre infatti ricorreva il trentacinquesimo anniversario dalla fondazione della stessa. “Si è svolta oggi l’Assemblea Ordinaria della Camera Penale della Spezia. L’occasione è stata particolarmente emozionate perché proprio il 27 ottobre ricorreva il trentacinquesimo anniversario dalla fondazione, avvenuta il 27 ottobre 1990. Sin da allora, uno degli obiettivi che anima chi si riconosce tanto nel giusto processo penale liberale, quanto nella difesa della democrazia è la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti – leggiamo in una nota ricevuta dalla Camera penale spezzina -. Oggi, in occasione dell’anniversario e a poche ora dalla definitiva approvazione della legge di riforma costituzionale in Parlamento, il presidente Fabio Sommovigo ha formalmente inaugurato la campagna referendaria per il sì alla separazione delle carriere, che vedrà tutte le Camere penali italiane impegnate nella promozione di una riforma fondamentale per completare il giusto processo e per garantire lo sviluppo delle libertà democratiche e dei diritti dei cittadini. La Camera penale dedicherà la ricorrenza del trentacinquesimo anno di attività principalmente, come sempre, al tema del carcere e alla difesa dei diritti degli ultimi oltre che a questo fondante obiettivo: consentire ai cittadini di essere garantiti da un processo penale nel quale chi giudica sia completamente indipendente da chi accusa. Un giudice davvero terzo e imparziale è l’obiettivo dei promotori del ‘sì’ al referendum costituzionale che si terrà in primavera”.

