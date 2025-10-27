Camogli: ex ospedale, un avvocato per stilare la convenzione Comune-privato

A Camogli la trasformazione dei due edifici dell’ex ospedale in un hotel di lusso, con vista sul porto e sul Golfo, avrebbe procurato importanti posti di lavoro e clienti che avrebbero contribuito all’economia locale. Invece nessuno ha cercato, come è stato fatto altrove, di coinvolgere catene alberghiere interessate. E nelle ultime settimane della precedente amministrazione i due edifici sono stati venduti ad un imprenditore che ne farà probabili seconde case. L’attuale amministrazione comunale deve ora quantificare gli oneri di urbanizzazione che non possono essere liquidati in poche centinaia di euro e chiedere, ad avviso di molti, la realizzazione di posti auto pubblici interrati destinati ai residenti.

Per tutelare gli interessi della cittadina, con determina dirigenziale (pubblicata qui sotto) è stato deciso di affiancare al funzionario comunale, denominato “Responsabile unico del procedimento” (Rup), incaricato di stilare la convenzione tra il Comune e il privato che trasformerà l’edificio, l’avvocato Corrado Augusto Mauceri che assiste già l’Amministrazione in pratiche analoghe e che vanta una solida e consolidata esperienza in materia di strumenti urbanistici attuativi e di contratti pubblici.

