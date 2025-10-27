Cantieri degli assi di forza in partenza, Rossi (Lega): “A rischio il Natale per i commercianti di Sampierdarena”

Genova. L’apertura imminente dei cantieri relativi al progetto dei “Quattro Assi di Forza” rischierebbe di paralizzare il quartiere di Sampierdarena proprio nel periodo cruciale degli acquisti natalizi. A lanciare l’allarme è Davide Rossi, capogruppo della Lega al Municipio Centro Ovest, che ha presentato un’interpellanza per chiedere chiarimenti e un’immediata revisione del cronoprogramma dei lavori.

Secondo Rossi, l’avvio dei cantieri in queste settimane è “inaccettabile” e rischia di arrecare gravi danni alle attività commerciali della zona. L’attenzione è puntata non solo su Via Buranello – che con una sola corsia di marcia è considerata già critica – ma anche su Via Cantore e Via Bruno Buozzi.

