Politica

Cantieri degli assi di forza in partenza, Rossi (Lega): “A rischio il Natale per i commercianti di Sampierdarena”

Davide Rossi

Genova. L’apertura imminente dei cantieri relativi al progetto dei “Quattro Assi di Forza” rischierebbe di paralizzare il quartiere di Sampierdarena proprio nel periodo cruciale degli acquisti natalizi. A lanciare l’allarme è Davide Rossi, capogruppo della Lega al Municipio Centro Ovest, che ha presentato un’interpellanza per chiedere chiarimenti e un’immediata revisione del cronoprogramma dei lavori.

Secondo Rossi, l’avvio dei cantieri in queste settimane è “inaccettabile” e rischia di arrecare gravi danni alle attività commerciali della zona. L’attenzione è puntata non solo su Via Buranello – che con una sola corsia di marcia è considerata già critica – ma anche su Via Cantore e Via Bruno Buozzi.

