Chiavari: spettacolo di burattini; col “Piccolo principe” contro il bullismo

Da Dario Duranti, Comunicazione Teatro Burattini

Sabato 1 e domenica 2 novembre arriva per la prima volta a Chiavari, presso l’Auditorium San Francesco (spettacoli ore 15.30 e 17.30; informazioni 347.0002029; teatrodeiburattini.it) il Teatro Umbro dei Burattini con il nuovo spettacolo “Il Piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti”. Una storia eterna ma nella rivisitazione della favola proposta dal Teatro Umbro dei Burattini, l’aviatore ideato da Antoine de Saint-Exupéry insegna ai più piccoli il valore dell’amicizia e del rispetto per l’altro, i principi dell’inclusione e la capacità di ritrovare il bambino che è nascosto in ognuno di noi.

