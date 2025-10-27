Chiusura del punto nascita Evangelico, Regione Liguria allontana la polemica: “Non è all’ordine del giorno”

Genova. “La chiusura del punto nascita dell’Ospedale Evangelico di Voltri non è un tema all’ordine del giorno”. Così l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò commenta la possibile chiusura del punto nascita dell’Ospedale Evangelico di Voltri.

Con questa nota Regione Liguria precisa che il tema del punto nascita non è all’ordine del giorno né oggetto di valutazioni o decisioni da parte della Giunta: la Regione, allo stesso tempo, conferma il proprio impegno a garantire una rete ostetrico-neonatale efficiente e sicura, per assicurare la massima tutela per madri e neonati su tutto il territorio regionale.

