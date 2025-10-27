“Contro la cultura dello scarto” è il tema di un ciclo di quattro incontro organizzato dall’Azione cattolica diocesana alla Spezia, nel salone di Tele Liguria Sud. Il primo si terrà venerdì prossimo 31 ottobre alle 18.00, quando il pedagogista e saggista Johnny Dotti parlerà sul tema “Sperare è educare”. Gli incontri successivi saranno il 14, 21 e 28 novembre, sempre di venerdì. L’ingresso è libero e tutti sono invitati a partecipare.

L’articolo “Contro la cultura dello scarto”, ciclo di incontri con l’Ac. Primo appuntamento venerdì con Johnny Dotti proviene da Città della Spezia.

