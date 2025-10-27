Dallo studio di registrazione all’abbigliamento sostenibile: i nuovi progetti per il centro storico

Genova. Dalla musica al cibo, dalla cultura alla moda sostenibile, filo conduttore tradizione e innovazione. Sono 22 su un totale di 80 presentati i progetti selezionati nell’ambito del bando ZAC – Zena Active Citizens Centro Storico, lanciato la scorsa primavera: ognuno riceverà un contributa a fondo perduto in regime de minimis di importo compreso tra 40 e 120mila euro, finalizzato non soltanto a dare corpo a una visione, ma anche a far sì che diventi poi sostenibile in modo autonomo.

I progetti sono stati scelti sulla base delle aree in cui sorgeranno: Prè, cuore pulsante di uno studentato diffuso; Maddalena, distretto dell’artigianato e dell’economia circolare; e Molo, sestiere di movida sostenibile.

