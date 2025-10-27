Emergenza medici di base nello spezzino, Italia Viva: “Hanno in carico più di 1.500 pazienti, oltre i massimali di legge”

La carenza di medici di famiglia nello Spezzino ha ormai raggiunto livelli allarmanti. Secondo i dati diffusi dalla consigliera comunale di Italia Viva Gabriella Crovara, nel solo territorio comunale della Spezia – che conta 92.636 abitanti al 31 luglio 2025 – sono attualmente in servizio soltanto 60 medici di base. Tra il 2024 e il 2025 si sono registrati nove pensionamenti e due trasferimenti al servizio 118, senza che vi siano stati adeguati rimpiazzi.

La situazione non è migliore nel resto della provincia, che conta più di 214mila residenti e può contare complessivamente su appena 124 medici di medicina generale, compresi i 60 del capoluogo. Di conseguenza, ogni medico ha oggi in carico più di 1.500 assistiti, il limite massimo previsto dall’Accordo collettivo nazionale, arrivando in molti casi a superarlo ampiamente.

