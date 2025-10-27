COMMENTA
Espresso e Gambero Rosso premiano ancora l’eccellenza dello chef Giacomo Devoto, che omaggia Paolo Emilio Gironda

Nuovi, prestigiosi, riconoscimenti per la Locanda de’ Banchieri dello chef sarzanese Giacomo Devoto, che si conferma un’eccellenza delle province della Spezia e Massa Carrara nelle guide gastronomiche 2025. Il Gambero Rosso ha infatti assegnato al locale di Fosdinovo 85/100 e due forchette, con un incremento di due punti rispetto allo scorso anno, mentre la guida de L’Espresso, la cui edizione 2026 è stata presentata nei giorni scorsi, gli ha attribuito 16,5/20 e due cappelli, uno in più rispetto all’edizione precedente. Un risultato di grande rilievo, considerato che la nuova guida dell’Espresso ha ridotto a soli 300 i ristoranti premiati in tutta Italia, eliminandone circa 200 rispetto all’anno scorso. “Un traguardo eccezionale – commenta Devoto – che conferma la solidità del percorso intrapreso e ci incoraggia a proseguire nella crescita, auspicando la conferma della stella da parte della Michelin che sarà presentata a novembre”. Passi avanti che consolidano la Locanda come punto di riferimento dell’alta ristorazione del territorio, valorizzando una cucina che unisce territorio, arte e cultura. Quest’anno infatti il ristorante ha dedicato un intero mese al tema dell’olio, in collaborazione con il frantoio Moro, e ha proseguito il format delle mostre bimestrali che abbinano arte e gastronomia, con menu creati ad hoc. Giovedì sarà inaugurata la nuova esposizione dedicata all’artista Paolo Emilio Gironda, accompagnata da due piatti ispirati alle sue opere. “L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo – spiega lo chef – chi viene per la mostra scopre anche la nostra cucina, e viceversa. È un modo per promuovere la cucina come ottava arte, un linguaggio culturale che unisce sensi, territorio e creatività”.

