“Fuori dal guscio” fa tappa al Museo navale della Spezia con Amas

Prosegue il progetto “Fuori dal guscio: a spasso con l’Alzheimer tra natura e città”, promosso da Associazione Malattia di Alzheimer spezzina con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “Per mano – Percorsi verso l’autonomia e l’integrazione”, in collaborazione con Comune della Spezia e Asl 5.

Martedì 28 ottobre, dalle 16 alle 18. In una nota si legge: “I partecipanti al progetto vivranno una nuova esperienza di scoperta e condivisione con la visita al Museo Navale della Spezia. L’iniziativa offrirà l’opportunità di immergersi nella storia e nelle tradizioni marinare della città, stimolando curiosità e memoria attraverso il contatto diretto con reperti, modelli e testimonianze della vita sul mare. Il gruppo sarà accolto dalla Marina Militare, che aprirà le porte del museo con spirito di ospitalità e vicinanza, rendendo l’esperienza ancora più significativa per i partecipanti e i loro accompagnatori”.

