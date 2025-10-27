Gaslini, il nuovo Cda conferma Renato Botti come direttore generale

Liguria. Si è insediato oggi il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Giannina Gaslini per gli anni 2025-2030, nominato con Decreto del Ministero della Salute del 18 settembre 2025. Il Consiglio è presieduto da Edoardo Garrone, nominato con decreto del presidente della Repubblica del 9 ottobre 2025, su designazione di mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova e presidente della Fondazione Gerolamo Gaslini.

Già presidente dell’Istituto Giannina Gaslini nel quinquennio 2020-2025, il dottor Garrone è stato riconfermato alla guida dell’Ente. Imprenditore di successo, è presidente del Consiglio di Amministrazione di Garmon S.p.A. (Holding del Gruppo Garrone-Mondini) e presidente del Gruppo ERG, tra i tanti prestigiosi incarichi ricoperti ricordiamo la presidenza del Sole 24 Ore e la vicepresidenza di Confindustria nazionale con Emma Marcegaglia.

