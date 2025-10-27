Giglio Bagnara pronto a vendere: salvi i negozi, in arrivo anche appartamenti

Genova. Giglio Bagnara, lo storico grande magazzino di Sestri Ponente, è pronto a vendere. A otto mesi dall’annuncio della liquidazione sembra in fase di ultimazione la cessione a due soggetti, uno che porterà avanti la parte commerciale, l’altro che investirà invece in appartamenti di lusso.

Bagnara, così come è stato conosciuto negli ultimi 156 anni, chiuderà i battenti il 15 novembre. L’amministratore delegato, Enrico Montolivo, ha seguito le trattative della cessione con il supporto del Comune di Genova, e la vertenza sembra essersi risolta risolta in modo positivo: verranno mantenuti i posti di lavoro e i dipendenti verranno riassunti da chi rileverà la parte commerciale mentre per la libreria, che ha da poco chiuso, ci sarà un nuovo corso.

» leggi tutto su www.genova24.it