Il Pd boccia il “primo anno” di Bucci: “Voto zero su tutto, unica promessa mantenuta i nuovi assessori”

Genova. “Altro che un anno di successi: oggi Bucci ha celebrato il suo libro delle favole, del tutto scollato dalla realtà. Più che un voto tra 8 e 9 su tutto, siamo fermi allo zero in pagella”. Così il capogruppo del Pd Liguria Armando Sanna commentando le dichiarazioni di Bucci sul primo anno di mandato.

“Dove sono le infrastrutture, gli ospedali e le liste d’attesa azzerate? Bucci parla di risultati che non esistono e che vede solo lui e la sua giunta – prosegue Sanna -. Lo chieda ai cittadini liguri, che si scontrano con agende chiuse e visite fissate tra un anno, se davvero il problema delle liste d’attesa è stato risolto. Spieghi ai liguri che fine hanno fatto le promesse su infrastrutture e sanità, visto che lo stesso presidente, l’uomo del fare, ha dovuto ammettere lo stallo e l’insuccesso”.

» leggi tutto su www.genova24.it