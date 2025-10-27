Inclusione attraverso la musica, l’istituto comprensivo “I. Alpi” in Spagna per il progetto Milkyway

L’istituto comprensivo “Ilaria Alpi” di Sarzana è stato protagonista in Spagna del meeting internazionale dedicato al progetto MILKIWAY, un percorso europeo che utilizza la musica come strumento di inclusione, dialogo interculturale e crescita sociale. L’evento si è svolto dal 25 al 27 ottobre 2025 presso la Residencia La Cristalera a Miraflores de la Sierra – Madrid, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione spagnolo, il Ministero dell’Inclusione e l’Universidad Autónoma de Madrid.

“Il progetto MILKIWAY nasce dall’idea di valorizzare la diversità culturale presente nelle classi e trasformarla in una risorsa educativa – leggiamo in una nota -. Attraverso la scoperta degli strumenti musicali tradizionali di diversi Paesi, i bambini imparano non solo ad ascoltare e fare musica, ma anche a riconoscere, accogliere e rispettare culture e sensibilità differenti. Durante il meeting internazionale, docenti ed educatori provenienti da vari Paesi hanno partecipato a un programma ricco e articolato. Le giornate si sono sviluppate attraverso sessioni plenarie, dedicate al ruolo fondamentale della musica nello sviluppo armonioso del bambino e nella costruzione della consapevolezza linguistica e culturale”. A questi momenti di approfondimento teorico si sono affiancate visite e laboratori pratici direttamente nelle scuole, un’occasione preziosa per sperimentare le attività del progetto a contatto con gli alunni delle classi. Inoltre, i partecipanti hanno condiviso attivamente metodologie e strumenti in workshop pratici, focalizzati sulla

condivisione di tecniche educative legate alla musica, al teatro, alle arti visive e alla creatività collaborativa. Il programma è stato completato da importanti spazi di confronto professionale, che hanno permesso agli insegnanti di scambiarsi esperienze e buone pratiche, arricchendo reciprocamente il proprio bagaglio didattico.

“Al centro di MILKIWAY c’è la profonda convinzione che la musica sia un linguaggio universale, capace di unire ciò che spesso appare distante. Partendo da questo presupposto, il progetto promuove attivamente l’inclusione e l’accoglienza, stimolando nei bambini la curiosità verso l’altro e la creatività – si osserva ancora nella nota -. In questo modo, si favoriscono la collaborazione, il lavoro di gruppo e, soprattutto, il rispetto per le differenze culturali. L’obiettivo finale è quello di contribuire a una scuola che sia davvero un luogo di incontro e crescita, un ambiente in cui ogni bambino possa sentirsi pienamente riconosciuto e valorizzato. Il meeting di Madrid ha rappresentato un momento fondamentale nel percorso del progetto: qui si sono condivisi metodi, si sono sperimentati strumenti e si sono costruiti materiali che saranno poi utilizzati nelle classi di tutti i paesi coinvolti. In particolare, è in sviluppo la MILKIWAY e-Library, una piattaforma digitale ricca di contenuti multimediali, storie, suoni e risorse didattiche aperte a insegnanti e famiglie”.

