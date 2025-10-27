Laboratorio di scrittura con Francesco Terzago: cinque mesi per trovare la propria voce

Un percorso per chi ama leggere, scrivere e interrogarsi sul linguaggio contemporaneo. È quello che propone Francesco Terzago, scrittore e poeta spezzino, con il laboratorio di scrittura che prenderà il via lunedì 4 novembre presso Solo Arte, in corso Cavour 298/A. Gli incontri si terranno ogni martedì dalle 20 alle 22, per una durata complessiva di cinque mesi.

Il corso, spiega Terzago, sarà “un percorso aperto e in evoluzione”, pensato per chi desidera approfondire la pratica della scrittura e orientarsi nel panorama letterario contemporaneo. Durante gli incontri si parlerà di poesia e narrativa italiana degli ultimi trent’anni, ma anche di tecniche di scrittura, linguistica e narratologia, con uno sguardo concreto al mondo dell’editoria e della comunicazione letteraria: riviste, litblog, case editrici, social network.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com