Lavori sul nodo di San Benigno e cantieri dei quattro assi: autunno di fuoco per la viabilità

Genova. L’autunno si prospetta decisamente difficile dal punto di vista della viabilità per i genovesi. Dallo scorso 23 ottobre sono infatti cambiati i sensi di marcia nel nodo di San Benigno, preludio a mesi di pesanti disagi per automobilisti e pendolari. È inoltre ufficialmente partito un piano dei cantieri che da novembre trasformerà Genova in un tetris di deviazioni e rallentamenti, con interventi destinati a proseguire fino alla primavera del 2026.

Lavori sul nodo di San Benigno, corsie ridotte sul ponte elicoidale

