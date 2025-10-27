Le ricette e storie rock di Fishbone Chef approdano alla Coop

Un nuovo appuntamento con il libro “Las Pezia Food&Roll – Ricette e storie rock di Fishbone Chef“, pubblicato da Arcana Edizioni, firmato dallo chef Massimiliano Bertagna e dalla giornalista Chiara Tenca. Ad organizzarla è Coop Liguria, che ospiterà i due autori mercoledì pomeriggio alle 15.30 nella sala soci del punto vendita di via Saffi 73 alla Spezia. “Fishbone Chef” ha esperienza trentennale e rocker con militanza in alcuni dei principali gruppi della scena off della Liguria di Levante – fra cui Fall Out e King Mastino – , ed è attuale membro dei Fox Conspiracy; Chiara Tenca è una giornalista professionista che si occupa regolarmente di musica e cucina nelle sue collaborazioni con testate locali e regionali. “Food&Roll” costituisce un omaggio alla tavola e alla tradizione culinaria del Levante ligure, integrato da consigli di gusto e di ascolto. La seconda parte è costituita da racconti di vita, cucina e musica. Un viaggio fra il territorio e l’esperienza personale e collettiva in questi due mondi che dialogano costantemente e viaggiano in parallelo, capace di generare dibattiti e scambi di idee ed esperienze: come già accaduto negli eventi precedenti dedicati al libro, il pubblico e gli autori si sono messi a confronto, parlando di ricette, tradizioni del territorio e familiari e prospettive della buona tavola.

