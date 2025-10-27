“Liberate Marwan Barghouti!”: la Rete spezzina Pace e Disarmo torna in piazza

La Rete spezzina Pace e Disarmo invita tutta la cittadinanza a partecipare al 166° Presidio “Se vogliamo la Pace prepariamo la Pace”, che si terrà lunedì 27 ottobre 2025 alle 17 in piazza Mentana, alla Spezia. Il tema dell’incontro sarà ancora una volta “Liberate Marwan Barghouti!”, proseguendo il filo conduttore avviato nel presidio della scorsa settimana. Proprio lunedì scorso è stata lanciata, a livello nazionale, una petizione online su Change.org per chiedere la liberazione di Marwan Barghouti, prigioniero politico palestinese detenuto in Israele dal 2004. La petizione ha già raccolto numerose adesioni da parte di esponenti del mondo politico, culturale e dell’associazionismo: tra i firmatari figurano Walter Massa, presidente nazionale dell’ARCI, Moni Ovadia, Vauro, Raffaella Bolini di Stop Rearm Europe e molti altri rappresentanti della società civile.

Il recente accordo siglato nella notte tra l’8 e il 9 ottobre tra Israele e Hamas prevede il ritorno a casa di tutti gli ostaggi in vita, israeliani e di altre nazionalità, in cambio della liberazione di un certo numero di prigionieri palestinesi. Tuttavia, tra i detenuti destinati al rilascio non figura il nome di Marwan Barghouti, considerato da Israele uno dei “simboli del terrore”. Saranno invece liberati diversi membri collegati alla Jihad islamica. Come riportano le agenzie di stampa, Tel Aviv ha nuovamente escluso Barghouti nonostante le forti pressioni internazionali e le richieste di rilascio avanzate da gruppi per i diritti umani. Secondo una fonte citata dal portale britannico Middle East Eye, l’ufficio del primo ministro israeliano avrebbe rimosso unilateralmente all’ultimo momento il nome di Barghouti dalla lista dei prigionieri che avrebbero dovuto essere liberati.

