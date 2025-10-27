Lucca Comics 2025, treni speciali anche dalla Spezia Centrale

Per tutta la durata di Lucca Comics 2025, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre 2025, sono previsti 140 treni straordinari tra le stazioni di Lucca, Firenze, Pisa, Viareggio, Castelnuovo Garfagnana, Arezzo e La Spezia, per raggiungere l’evento.

A Lucca, il personale di assistenza sarà presente in stazione, insieme ai volontari della Protezione Civile, per fornire tutte le informazioni utili sul viaggio e sull’accesso alla manifestazione. Saranno modificati i percorsi di ingresso ed uscita dalla stazione di Lucca. La scelta di Rete Ferroviaria Italiana, condivisa con le autorità locali, è stata adottata per agevolare la gestione dei flussi straordinari di viaggiatori previsti nelle giornate dell’evento.

