M5s: “Solidarietà al dirigente Usb Cergnar, il ministero tuteli la libertà sindacale dei vigili del fuoco”

Liguria. Il deputato M5S Roberto Traversi ha depositato oggi un’interrogazione al Ministro dell’Interno per chiarire la contestazione disciplinare del 18 ottobre nei confronti del dirigente sindacale Paolo Cergnar dell’USB VVF, a seguito della sua partecipazione alla manifestazione “Pro-Pall” del 22 settembre scorso a Roma.

“Riteniamo che si tratti di un atto ingiusto e sproporzionato, che mette in discussione un diritto costituzionalmente garantito, quello di manifestare liberamente le proprie idee e di esercitare l’attività sindacale senza timore di ritorsioni. È inaccettabile che un dirigente sindacale possa essere sanzionato per aver preso parte, fuori dall’orario di servizio e senza uniforme, a una manifestazione pacifica e civile”, dichiara il pentastellato.

Nell’interrogazione, il M5S sottolinea: “con il suo comportamento, il dirigente sindacale non ha commesso alcuna violazione delle norme contrattuali, dei regolamenti e delle circolari. Difatti è la stessa amministrazione che ha più volte ribadito, in sedi eccellenti e formali, la propria mancanza di auto-direzione in ordine proprio ai DPI; ovvero che l’abito da lavoro del vigile del fuoco al di fuori del turno effettuato, sia in arrivo che in uscita non ricade sotto la loro gestione e pertanto può legittimamente essere indossato dal vigile al di fuori del servizio. Pertanto, l’uso dell’indumento non può essere equiparato all’utilizzo dell’uniforme d’ordinanza, né può ritenersi idoneo a ledere l’immagine o il decoro dell’amministrazione”.

» leggi tutto su www.genova24.it