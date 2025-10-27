Nuovi parcheggi in centro, la giunta Salis annulla le promesse di Bucci: “Non sono la priorità”

Genova. Nuovi parcheggi in centro? “Non sono la priorità”. E i kiss&buy? Rimarranno congelati in via sperimentale sino a fine anno, dopodiché il Comune deciderà se abolirli o confermarli. Sono le indicazioni espresse dall’assessore alla Mobilità Emilio Robotti durante la commissione consiliare convocata a Palazzo Tursi per fare chiarezza sulle aree di sosta al servizio delle attività commerciali nel cuore della città.

Commissione che è stata preceduta da un’ora e mezza di discussioni e polemiche in materia di regolamento, prima che i rappresentanti delle associazioni di categoria abbandonassero l’aula senza dire una parola. Il tema kiss&buy, infatti, era stato inserito all’ordine del giorno a partire da un’interpellanza presentata in consiglio comunale dalla capogruppo della Lega ed ex assessora al Commercio Paola Bordilli. E quindi, secondo l’interpretazione della maggioranza supportata dalla segreteria generale, le persone convocate in audizione non avrebbero potuto esprimersi su quell’argomento.

» leggi tutto su www.genova24.it