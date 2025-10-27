Pallavolo M/ Serie C: Admo esordio con vittoria, il Villaggio cede col Santa Sabina

Ha preso il via il campionato di Serie C maschile regionale che ha visto, ai nastri di partenza, due formazioni del Tigullio: l’Admo Volley e il Villaggio Volley. Per quando riguarda l’Admo, la squadra è partita subito al meglio con una vittoria per 3-0 in casa al Parco Tigullio di Lavagna contro il Sant’Antonio: 25-17 25-23 16-24 i parziali dei set.

Esordio con una sconfitta, invece, per il Villaggio Volley che cede in trasferta a Genova contro il Movimento Ragazzi Santa Sabina per 3-0 con i risultati di 25-5 25-17 25-19. Nella prossima giornata, ci sarà, peraltro, proprio il derby con l’Admo che ospiterà il Villaggio giovedì 30 ottobre alle 21:00.

