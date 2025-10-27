Park Tennis Genova: ragazze promosse ai playoff di Serie A2

Genova. Il Park Tennis Genova festeggia la promozione ai playoff nel campionato di A2 femminile. Quattro vittorie in altrettanti incontri per la squadra diretta da Giorgia Buchanan. Oggi, contro Stampa Sporting, un rotondo 4-0 come nel match d’andata.

D0po soli trenta minuti, arriva il primo punto a seguito del ritiro di Alice Marietti sul 4/3 in favore di Martha Motula. Bastano poi 56 minuti ad Anita Bertoloni per battere agevolmente Letizia Lampitelli con il punteggio di 6/0 6/2. Una vera e propria maratona, invece, quella “corsa” da Cristiana Ferrando: primo set vinto 6/3, poi la rimonta subita nel secondo con Martina Cerbo brava a imporsi 7/5. Cristiana ritrova il suo tennis e con grande forza e compattezza riesce a regalare al Park il punto del 3-0 grazie al 6/4 finale. Poco tempo per riposarsi e scendere in campo con Anita Bertoloni: le gialloblù travolgono Cerbo e Lampitelli con il punteggio di 7/5 6/1.

» leggi tutto su www.genova24.it