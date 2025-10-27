Pochi mesi, tanta energia, qualche dispetto: l’irresistibile Pedro vi aspetta a San Venerio

Cerca famiglia il piccolo Pedro, micio ospite del canile/gattile municipale della Spezia. “Arrivato da noi un po’ malaticcio, ora si è ripreso completamente ed è carico e pronto a vivere nuove avventure con una famiglia tutta per sé”, raccontano dall’Impronta, l’associazione che gestisce la struttura di San Venerio.

Pedro ha soltanto pochi mesi, quindi è estremamente energico e desideroso di giocare e di avere compagnia. È anche buffo e molto coccolone, un po’ dispettoso e molto appiccicoso – “Una cozzetta tutta da spupazzare!”, dicono i volontari. Per venire a conoscerlo, mandate un messaggio su WhatsApp ad Anna al 348/7882777 per prendere un appuntamento.

