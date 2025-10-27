COMMENTA
Pra’, lavori alla rete idirca, una giornata senz’acqua per alcune vie del quartiere

siccità acqua rubinetto

Genova. Ireti informa che, a causa dell’allerta meteo della scorsa settimana, i lavori programmati di manutenzione della rete idrica inizialmente previsti per giovedì 23 ottobre 2025 sono stati posticipati a martedì 28 ottobre 2025, con le stesse modalità e orari, dalle ore 07:30 alle ore 22:00.

Sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune
di Genova: Via Prà zona arenile, Giardini Mario Peragallo, Largo Calasetta, Lungomare di Pegli lato mare, Ponte Antonio Milani, Giardini Giacomo Catellani, Vie limitrofe

