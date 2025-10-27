Recco: affidato il mantenimento in efficienza dei due bagni pubblici

Il Comune di Recco ha installato due servizi Igienici sul lungomare Bettolo e in Via Ippolito D’Aste

sotto l’arcata del viadotto ferroviario, presso il capolinea autobus. Il servizio per la manutenzione e il mantenimento in efficienza dei servizi igienici automatizzati, è stata affidata per il periodo di novembre e dicembre 2025 alla Società “Prefabbricati Santerno srl di Forlì che ha fornito gli impianti. Il costo di tale servizio per gli ultimi due mesi dell’anno è 2.200 euro oltre all’Iva per un totale di 2.684 euro.

