Recco, completata la riqualificazione delle aree verdi di piazza Gastaldi

Recco. E’ stato portato a termine un intervento di riqualificazione delle aree verdi di piazza Gastaldi, restituendo alla città uno spazio più curato e accogliente. I lavori, durati circa una settimana, hanno previsto un investimento di 15 mila euro, stanziato nel corso di una delle ultime variazioni di bilancio.

L’intervento rientra in un più ampio programma di armonizzazione della pavimentazione e del verde cittadino, già avviato a partire dalla passeggiata a mare e destinato a proseguire progressivamente in tutte le zone del territorio comunale. L’obiettivo è quello di garantire uniformità estetica e maggiore funzionalità.

