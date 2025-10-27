Sanna: “Bucci parla di risultati che non esistono”. Natale: “Unica promessa mantenuta i nuovi assessori, su poltrone non delude mai”

“Altro che un anno di successi: oggi Bucci ha celebrato il suo libro delle favole, del tutto scollato dalla realtà. Più che un voto tra 8 e 9 su tutto, siamo fermi allo zero in pagella. Dove sono le infrastrutture, gli ospedali e le liste d’attesa azzerate? Bucci parla di risultati che non esistono e che vede solo lui e la sua giunta”. Lo dichiara in una nota Armando Sanna, capogruppo Pd in Regione Liguria, relativa all’incontro “Liguria, futuro in corso”, tenutosi quest’oggi. “Lo chieda ai cittadini liguri, che si scontrano con agende chiuse e visite fissate tra un anno, se davvero il problema delle liste d’attesa è stato risolto – prosegue Sanna -. Spieghi ai liguri che fine hanno fatto le promesse su infrastrutture e sanità, visto che lo stesso presidente – l’uomo del fare – ha dovuto ammettere lo stallo e l’insuccesso. Dei nuovi ospedali non c’è traccia, nemmeno una prima pietra: solo propaganda elettorale. Da questa destra arrivano ancora una volta parole e promesse che sanno di beffa. In un anno non c’è stato alcun vero risultato. La Liguria è sempre più isolata e, nella sanità, l’unico dato in crescita è quello delle fughe fuori regione, che costano oltre 70 milioni di euro. Il buco di bilancio della sanità resta un mistero: esiste per tutti, tranne che per Bucci e la sua giunta, che lo fa sparire e riapparire come nel gioco delle tre carte”.

In merito anche un intervento di Davide Natale, segretario regionale Pd. “Unica promessa che manterrà Bucci? La nomina dei nuovi assessori. Sulle poltrone non delude mai gli alleati. In un anno aumentati a dismisura poltrone e dirigenti. Uno ‘strapuntino’ per tutti. Ora tocca agli assessori e sullo sfondo rimane la riforma, che prevede la nomina dei sottosegretari. Una bulimia di incarichi di cui i liguri non sentivano di bisogno ma che sono costretti a pagare”, afferma Natale.

