“Scintilla Inaspettata” il nuovo libro di Emanuela Mortari: una commedia romantica contro i pregiudizi

Genova. Una storia d’amore tra due persone che sono giudicate a priori per il loro mestiere: una scrittrice di storie per bambini e uno degli attori a luci rosse più famosi del mondo. Un romanzo che, attraverso il genere della commedia romantica, ha l’obiettivo di far capire quanto ancora la nostra società non sia pronta per essere davvero aperta a livello di costumi e sentimenti senza giudicare anche l’immagine pubblica.

È questo “Scintilla Inaspettata”, il nuovo libro della giornalista (firma anche di Genova24) Emanuela Mortari (pubblicazione indipendente). Dopo il mystery “Connessione a rischio” (Another Coffee Stories editore), ispirato dai pericoli della violazione della privacy in una Genova ferita dal crollo del Ponte Morandi, Mortari ha deciso di misurarsi con altro genere.

