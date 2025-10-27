Trasferimento dei vivai dei muscolai fuori dalla diga: pronta a partire la posa di 252 corpi morti

Inizieranno domani i lavori per la posa dei corpi morti destinati a ospitare i nuovi vivai di mitilicoltura all’esterno della diga foranea. L’intervento, affidato alla società Art Sub, durerà fino al giugno 2026 e segna la prima fase del complesso piano di spostamento temporaneo degli impianti di allevamento dei mitili, oggi collocati all’interno del porto, necessario per consentire le operazioni di dragaggio del fondale.

Dopo il rilascio delle concessioni ai mitilicoltori da parte dei Comuni di Lerici e Porto Venere, la Capitaneria di porto ha espresso il suo nulla osta e ha stabilito l’area interessata dai lavori e le prescrizioni di sicurezza per la navigazione. Il progetto prevede l’immersione in mare di 252 corpi morti nel tratto di mare antistante Lerici e Porto Venere, come autorizzato dalla Regione Liguria, per realizzare i nuovi impianti temporanei che accoglieranno i mitilicoltori durante le operazioni di dragaggio, che interesseranno circa 800mila metri cubi di materiale.

