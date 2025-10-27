Un anno di governo Bucci: “Avanti con concretezza e pragmatismo. Su sanità posto le basi per una rivoluzione”

Riceviamo da Regione Liguria e di seguito pubblichiamo il comunicato stampa relativo a “Liguria, futuro in corso”, incontro dedicato a un anno di governo della Regione Liguria tenutosi oggi al salone di rappresentanza ex sede BPER Banca.

“Sanità, infrastrutture, lavoro, territorio. Sono questi i temi cardine dell’azione amministrativa che abbiamo portato avanti in questo anno intenso. Vogliamo proseguire questo lavoro con concretezza e pragmatismo, giorno dopo giorno, per portare risultati ai cittadini. Sulla sanità abbiamo posto le basi di una vera rivoluzione: l’obiettivo è offrire ai liguri servizi più capillari, con meno burocrazia e tempi certi nell’assistenza. Sulle infrastrutture è quanto mai necessario un lavoro sinergico: enti, istituzioni e società regionali devono lavorare insieme costruire una Liguria più connessa con il resto del Paese e del mondo, in modo da porre basi solide per permettere alla nostra regione di valorizzare appieno il suo potenziale economico, turistico e sociale. Quello del lavoro è un tema ovviamente ampio e sfaccettato: da un lato la Liguria può e deve crescere e attrarre investimenti, come sta facendo, puntando sulle sue specificità. Dall’altro il lavoro dell’amministrazione deve puntare con decisione sulla formazione, per far sì che domanda e offerta di lavoro si incontrino grazie a percorsi mirati e alla collaborazione con università e terzo settore. I lavoratori liguri devono essere sempre più qualificati e formati, in modo da poter rispondere alle sfide del futuro ed essere capaci di cogliere le opportunità, e allo stesso tempo essere ulteriore fattore di attrattività per gli investitori. Infine, il territorio: la Liguria non è solo costa, ma è anche un meraviglioso entroterra, ricco di tradizioni e opportunità. Crediamo in un entroterra vivo, con servizi adeguati per chi sceglie di vivere e lavorare nei borghi, protagonisti del nostro patrimonio identitario e culturale”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci in chiusura dell’incontro “Liguria, futuro in corso”, dedicato a un anno di governo della Regione Liguria.

